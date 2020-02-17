Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesi dolar haftaya nasıl başladı?

Merkez Bankası’nın çarşamba günü vereceği faiz kararı öncesi dolar kuru haftaya 6.05 lira olarak başladı.

Doların 6,0420 seviyesinde seyretmeye devam ediyor.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun çarşamba günü açıklayacağı faiz kararına ilişkin öngörüler ve jeopolitik gelişmelerin izleneceği piyasalarda dövizler yeni haftaya geçen haftanın sonun günündeki düzeylerde başladı.

Çin'in Covid-19 salgınına karşı yürüttüğü çalışmaların etkili olduğuna ilişkin haberlerle yatırımcıların risk iştahının artması, Asya borsaları yeni haftaya yükselişle başlarken, Japonya'da durgunluk öngörüleriyle endeksler geriledi. ABD'deki resmi tatil nedeniyle hisse ve tahvil piyasalarının kapalı olacağı haftanın ilk gününde, Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi 557.30 düzeyinde tutundu. Japonya'nın Nikkei endeksi ise yüzde 0.7 geriledi. Çin'deki Covid-19 salgınıyla ilgili yeni vaka sayısının bir önceki günkü 2,009 seviyesinden Pazar günü 2,048'e çıkmasıyla Covid-19ün dünya ekonomisine olan etkisi konusundaki endişeler varlığını korudu.