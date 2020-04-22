Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrasında dolar 7 TL’ye dayandı

Merkez Bankası’nın politika faizini 100 baz puan (1 puan) indirerek yüzde 8.75’e çekmesi sonrasında TL’deki değer kaybı daha da hızlandı, dolar 6.9980’e kadar yükseldi.

Koronavirüs salgınının ekonomik faaliyeti duraklatması ve döviz rezervlerindeki erime nedeniyle geçtiğimiz günlerde TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı hızlanmıştı. Merkez Bankası’nın politika faizini beklentilerin de üzerinde indirmesi doların psikolojik eşik olan 7 liraya dayanmasına yol açtı.

Negatif faiz endişesi

Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 8.75’e indirmesi, enflasyon yüzde 11.8 seviyesinde bulunduğu için TL varlıklara yatırım yapanların reel olarak eksi getiri elde etmesine anlamına geliyor. Enflasyonda yıl sonu beklentisi olan yüzde 9.70 baz alındığında bile Türkiye’nin yatırımcılara negatif faiz verdiği görülüyor. Bu durum TL’nin cazibesini azaltıyor.

Hükümet ise ekonomik faaliyeti desteklemek için düşük faiz politikası izliyor...