Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri bir haftada 291 milyon dolar eridi.

Merkez Bankası'nın açıkladığı haftalık para banka verilerine göre, 9 Ekim ile başlayan geçtiğimiz hafta brüt döviz rezerleri 291 milyon dolar azalarak 41 milyar 118 milyon dolar seviyesine geriledi.

Merkez Bankası'nın bir süredir yüklü miktarda ithalat yaptığı altın rezervinde ise artış var. Altın rezervleri bir haftada 42 milyar 229 milyon dolardan 42 milyar 477 milyon dolara yükseldi. Böylece toplam rezervler altın rezervlerindeki artışın etkisiyle 43 milyon dolar geriledi ve 83 milyar 595 milyon dolar oldu.