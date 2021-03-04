Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri 631 milyon dolar arttı

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri bir haftada 631 milyon dolar artış gösterdi. Merkez Bankası tarafından açıklanan haftalık para banka verilerine göre, bir önceki hafta 53 milyar 864 milyon dolar olan rezervler, 26 Şubat ile sona eren haftada 54 milyar 495 milyon dolara geldi.

Merkez Bankası brüt rezervleri 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini gördü.

Merkez Bankası altın rezervleri 40 milyar 184 milyon dolar seviyesinden 40 milyar 719 milyon dolar seviyesine yükseldi. Böylece toplam rezervleri 94 milyar 48 milyon dolar olan seviyesinden 95 milyar 214 milyon dolar seviyesine ulaştı.

Merkez Bankası resmi rezerv varlıkları 1,2 milyar dolar arttı

Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 94 milyar 147 milyon dolar olan rezervler 26 Şubat itibarıyla 95 milyar 327 milyon dolara çıktı. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki 52 milyar 396 milyon dolardan 53 milyar 032 milyon dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları ise 40 milyar 184 dolardan 40 milyar 719 milyon dolara geldi.

Merkez Bankası net uluslararası rezervleri: 14 milyar dolar

Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri bir haftada 1 milyar 778 milyon dolar artış gösterdi.

Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 12 milyar 148 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 26 Şubat ile sona eren haftada 13 milyar 926 milyon dolara geldi.

Uzmanlar, son bir yıl içindeki swaplar, yani para takası ile başka bankalardan alınan borçlar düşüldüğünde Merkez Bankası'nın rezervlerinin eksi 40 milyar dolar civarında olduğunu belirtiyor.