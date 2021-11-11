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Ekonomi

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri 1.6 milyar dolar arttı

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 125 milyar 444 milyona yükseldi

11 Kasım 2021 14:46

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımladı. Buna göre TCMB toplam rezervleri 5 Kasım haftasında 1 milyar 660 milyon dolar artarak 125 milyar 444 milyon dolara yükseldi. 5 Kasım'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri ise 1 milyar 685 milyon dolar yükselişle 85 milyar 790 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 28 Ekim'de 84 milyar 105 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 25 milyon dolar gerileyerek 39 milyar 679 milyon dolardan 39 milyar 654 milyon dolara düştü.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 5 Kasım haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 660 milyon dolar yükselerek 123 milyar 784 milyon dolardan 125 milyar 444 milyon dolara ulaştı.

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