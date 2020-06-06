Merkez Bankası'nın 20 milyar liralık kredi paketine, "Banka yasasına aykırı" itirazı

Merkez Bankası’nın ekonomiyi desteklemek için 20 milyar liralık kredi paketi açacağı açıklaması, mevzuat tartışmasına yol açtı. Merkez Bankası Cuma günü yatırım teşvik belgesi bulunan belirli sektörlerdeki firmalar için 20 milyar TL'lik yatırım teşvik kredisi verileceğini açıklamıştı. Bankanın vereceği kredinin 10 milyar TL'lik kısmı kamu bankaları, kalan 10 milyar TL'lik kısmı ise özel bankalar aracılığıyla kullandırılacak.

Eski bankacı Kerim Rota sosyal medyada, “10 yıl vadeye kadar yatırım kredisi vereceğini ilan eden TCMB, aslen pratikte kendi kanununu askıya aldığını ilan etmiştir” diyerek, Merkez Bankası Kanunu’nun 56’nca maddesini paylaştı. Kanunun ilgili maddesi şöyle diyor:

“Banka, Hazine ile kamu kurum ve kuruluşlarına avans veremez ve kredi açamaz.

Banka bu kanunla yetki verilen işlemler dışında avans veremez ve kredi açamaz, her ne şekilde olursa olsun kefil olamaz ve doğrudan kendisi ile ilgili işlemler dışında teminat veremez.”

Borsa İstanbul eski Başkanı ve Gelecek Partisi üyesi İbrahim Turhan ise şunları yazdı:

“Merkez bankaları sistemin geneline kısa vadeli likidite sağlar. Kredi vermek tasarruflar ile yatırımlar arasında aracılık işlevi gören finansal sistemin işidir. Risk yönetimi ve fiyatlama sayesinde hem tasarruf sahibi korunur hem ekonomik kaynakların verimli dağıtılması sağlanır.

Merkez bankası tasarrufların biriktiği klasik anlamda bir banka değildir. Bu yüzden de kaynak tahsisi yapmaz. Görevi para piyasasında likidite yönetimi yoluyla para politikası uygulamak, fiyat istikrarını sağlamak, finansal istikrara katkıda bulunmaktır.

Açıklama metninde 'ülkemiz açısından kritik önemde olan selektif sektörlerdeki yatırımlar' deniyor. O ‘seleksiyonun’, seçimin nasıl yapıldığını/yapılacağını bilmeyen var mı? Kaynak sıkıntısı o kadar mı arttı da ‘seçilmiş’ şirketlere para aktarmada sıra TCMB’ye geldi?”