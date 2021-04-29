Merkez Bankası net rezervleri 11.2 milyar dolara yükseldi

Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 10 milyar 586 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 23 Nisan ile sona eren haftada 11 milyar 224 milyon dolara yükseldi. Bu, 638 milyon dolarlık artışa karşılık geliyor.

Foreks Haber’e göre brüt döviz rezervleri ise bir haftada 1 milyar 739 milyon dolar düşüş gösterdi. Bir önceki hafta 49 milyar 686 milyon dolar olan rezervler, 22 Nisan ile sona eren haftada 47 milyar 947 milyon dolara indi.

Merkez Bankası altın rezervleri 39 milyar 855 milyon dolar seviyesinden milyar 40 milyon 730 dolar seviyesine geldi. Böylece toplam brüt rezervler 89 milyar 541 milyon dolar dan 88 milyar 677 milyon dolara çıktı.