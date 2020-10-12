Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık hamlesi

Merkez Bankası, Türk lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranını yüzde 5'ten yüzde 7'ye yükseltti. ABD doları cinsinden zorunlu karşılıklara uygulanan komisyonu da yüzde 0,0250, yüzde 0,0125'e indirdi.

Merkez Bankası, son dönemde atılan normalleşme adımlarını destekleyici nitelikteki bir kararla zorunlu karşılıklara uygulanan faizlerde değişikliğe gitti. TCMB, Türk lirası karşılıklar için uygulanan faiz oranını yüzde 5'ten yüzde 7'ye yükseltirken ABD doları cinsinden karşılıklara uygulanan komisyon oranı ise yüzde 0,0250'den yüzde 0,0125 'e düşürdü.

Öte yandan TCMB', zorunlu karşılıklar hakkında tebliğ ile belirlenen koşulları sağlayan reel kredi büyümesine sahip bankalara yüzde 9, diğer bankalara yüzde 2 uygulanacağını bildirdi.

TCMB'den bugün alınan kararlara ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"TCMB, bankaların döviz cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıkların mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç) yükümlülükleri için tutulması gereken tutara kadar olan kısmı üzerinden uygulanan komisyon oranlarını yarı yarıya düşürdü. Ayrıca, TL cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara ödenen faiz/nema oranlarına da, kredi büyümesi koşulu aranmaksızın, 200 baz puan artırdı.



Söz konusu düzenlemelerin son dönemde gerçekleşen normalleşme süreci kapsamındaki diğer adımları destekler nitelikte olduğu görülmektedir. YP ZK’lardan alınan komisyonların azaltılması ve TL ZK’lara ödenen faizlerin artırılması, bankacılık sisteminin aracılık maliyetlerini azaltacaktır. Bu değişiklikler, normalleşme döneminin amaçlarına uygun olarak, parasal aktarım mekanizmasını ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir."