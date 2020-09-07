Merkez Bankası'ndan yeni repo ihalesi, fonlama maliyeti bir haftadır değişmedi

Merkez Bankası sıkılaştırma adımları çerçevesinde gerçekleştirdiği geleneksel yöntemle repo ihalesi açmayı sürdürerek 5 Ekim vadeli 10 milyar TL tutarında repo ihalesi açtı.

Politika faizinde yüzde 8.25'ten bir hafta vadeli repo ihalesi açmamayı sürdüren Merkez Bankası, faizin bankalar tarafından belirlendiği geleneksel ihalelerle ortalama fonlama faizini yükseltti.

Merkez Bankası'nın piyasaya sağladığı ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti 16 Temmuz'da politika faizinin 90 baz puan altına yani yüzde 7.34'e kadar gerilemişti. Merkez Bankası sıkılaştırma adımlarıyla fonlama maliyetini geçen hafta itibarıyla yüzde 10.16'ya kadar yükseltti.

Fonlama maliyetindeki yükseliş geçen hafta itibarıyla durdu. Salı günü ortalama fonlama maliyeti değişmezken Cuma günü ise sadece 1 baz puan geriledi.

Piyasalarda yeni karar olmaksızın fonlamanın yüzde 10-10.50 bandında kalmasını bekleniyor.