Merkez Bankası'ndan yeni repo ihalesi

Merkez Bankası geleneksel yöntemle açtığı yaklaşık bir ay vadeli repo ihalesinde ortalama yüzde 13.25 basit faizle 10 milyar TL verdi. 10 Kasım vadeli repo ihalesine 42.325 milyar lira teklif geldi.

Merkez Bankası fonlama maliyetini artırarak TL'yi ve enflasyonu sınırlamaya çalışıyor. Merkez geçen hafta repo ihaleleriyle gerçekleştirdiği sıkılaştırma adımlarını swap piyasasındaki işlemlerine de yansıtarak kuvvetlendirmeye başladı. Cuma günü döviz karşılığı TL swap piyasasında TL faiz oranını yüzde 10.25'ten yüzde 11.75'e yükseltti.

Merkez Bankası dün ise TL cinsi zorunlu karşılıklara (ZK) ödenen faiz oranlarını, kredi büyümesi koşulu aranmaksızın 200 baz puan artırırken döviz cinsi ZK'da komisyonu yarı yarıya düşürdüğünü açıkladı.

Merkez Bankası'nın fonlama kompozisyonunun en üst sınırı şimdilik yüzde 13.25 ile geç likidite penceresi tarafından belirleniyor. Gecelik faizlerdeki yükseliş zamanla ortalama fonlama maliyetine de yansıyor.

Ortalama fonlama maliyeti dün itibarıyla 29 baz puan daha yükselerek yüzde 11.93'e çıktı. Fonlama maliyeti Temmuz ortasında yüzde 7.4'ün altındaydı.