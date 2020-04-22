Merkez Bankası'ndan swap hamlesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz Karşılığı TL Swap Piyasası işlem limitlerini, döviz ve Efektif Piyasaları işlem limitlerinin yüzde 20’sinden yüzde 30’una yükseltti. Bu karar bankalara Merkez Bankası'na daha fazla döviz verip karşılığında TL alma imkanı sağlıyor. Böylelikle Merkez Bankası'nın döviz rezervleri artarken bankalar da kredi olarak dağıtabilecekleri TL kaynağına kavuşmuş oluyorlar.

Yurtdışı ile Swap sınırlandırılmıştı

Bankalar Swap işlemlerini daha öhce Londra'daki piyasa ile yapıyordu. Ancak Merkez Bankası'nın geçtiğimiz günlerde aldığı bir kararla bankaların yurtdışı ile Swap işlemleri büyük oranda sınırlandırdı. Merkez Bankası'nın bugünkü kararı bankalara iç piyasada Swap yapmaları için daha geniş alan açıyor.

Öte yandan Merkez Bankası'nın hafta başında yeni uygulamaya koyduğu "Aktif rasyosu" da bankaları daha fazla Swap yapmaya itiyor. Bankalar ne kadar Swap yaparlarsa aktif rasyoları o kadar düzeliyor...