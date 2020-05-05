Merkez Bankası'ndan rezervleri güçlendirme adımı: Bankaların Swap limitleri artırıldı

Merkez Bankası, bankaların döviz karşılığı TL swap limitlerinde yeniden değişikliğe gitti. Dünya'nın haberine göre bankalara gönderilen duyuruyla, döviz karşılığı TL Swap piyasası işlem limitleri, döviz ve efektif piyasaları işlem limitlerinin yüzde 30’undan yüzde 40’ına çıkarıldı.
Merkez Bankası, bankalarla yaptığı Swap'lar yoluyla elde ettiği dövizi rezervlerinde gösteriyor. Swap limitinin artırılması, rezervlerin eridiği haberleriyle doların 7 TL'yi geçtiği dönemde Merkez Bankası'nın "cephanesini' güçlendirecek.
Arka arkaya kararlar...
Merkez Bankası 4 Nisan’da aldığı kararla geleneksel Swap ihale limitlerini döviz ve efektif piyasası işlem limitlerinin yüzde 20'sinden yüzde 30'una çıkarmıştı. 22 Nisan’da ise kotasyon swap limitleri yüzde 30’a yükseltilmişti.