Merkez Bankası'ndan piyasa yapıcı bankalara 435,3 milyon liralık tahvil satışı

Merkez Bankası (TCMB), sabit kuponlu devlet iç borçlanma senetlerinin (DİBS) desteklenmesi amacıyla piyasa yapıcı (PY) bankalara yönelik açtığı doğrudan alım ihaleleri sonuçlandı. Her biri 200 milyon TL tutarında toplam 600 milyon TL'lik 3 doğrudan alım ihalelerinde sadece PY bankaların teklifleri değerlendirildi.

Her biri 200'er milyon liralık 3 farklı ihaleye toplamda 997 milyon liralık talep geldi. Bu talebin kabul edilen toplam net satış tutarı 435,3 milyon lira oldu.

Dünya gazetesinin haberine göre İhalelere ilişkin detaylar şöyle:

TRT200923T18 tanımlı DİBS

Teklif edilen toplam tutar: 302 milyon TL

Kabul edilen net tutar: 188 milyon 599 bin 730 TL

Faiz ve fiyat bilgileri: İhalede basit faiz en düşük yüzde 22,64, ortalama yüzde 22,76, en yüksek yüzde 22,95, bileşik faiz en düşük yüzde 23,92, ortalama yüzde 24,06 ve en yüksek yüzde 24,27 olarak belirlendi. İhalede fiyat en düşük 94,098, ortalama 94,3 ve en yüksek 94,448 olarak açıklandı.

TRT240227T17 tanımlı DİBS

Teklif edilen toplam tutar: 228 milyon TL

Kabul edilen net tutar: 125 milyon 318 bin 230 TL

Faiz ve fiyat bilgileri: İhalede basit faiz en düşük yüzde 24,31, ortalama yüzde 24,45, en yüksek yüzde 24,56, bileşik faiz en düşük yüzde 25,79, ortalama yüzde 25,95 ve en yüksek yüzde 26,07 olarak belirlendi. İhalede fiyat en düşük 63,709, ortalama 63,938 ve en yüksek 64,207 olarak açıklandı.

TRT131130T14 tanımlı DİBS

Teklif edilen toplam tutar: 267 milyon TL

Kabul edilen net tutar: 121 milyon 015 bin 990 TL

Faiz ve fiyat bilgileri: İhalede basit faiz en düşük yüzde 23,86, ortalama yüzde 23,95, en yüksek yüzde 24,11, bileşik faiz en düşük yüzde 25,28, ortalama yüzde 25,38 ve en yüksek yüzde 25,56 olarak belirlendi. İhalede fiyat en düşük 60,136, ortalama 60,508 ve en yüksek 60,734 olarak açıklandı.

Bu yıl 15,5 milyar TL'lik DİBS daha itfa edilecek

TCMB yılbaşından beri gerçekleştirdiği DİBS alımlarıyla 6 Nisan itibarıyla DİBS portföyünü geçen yıl sonundaki 74.1 milyar TL'den 84.55 milyar TL'ye yükseltti.

Bankanın aktif büyüklüğü ise 6 Nisan itibarıyla yaklaşık 2 trilyon TL. Bankanın açıkladığı yüzde 5 orana göre TCMB'nin APİ portföy büyüklüğünü 100 milyar TL'ye kadar yükseltme hakkı bulunuyor.

Banka bu yıl toplam 15.5 milyar TL DİBS itfası da gerçekleştirecek.