Merkez Bankası'ndan örtülü faiz artırımı: Politika faizini artırmadan fonlama maliyetini yükseltti

Merkez Bankası'nın yüzde 8.25 seviyesinde bulunan politika faizini değiştirmeden bankalara verdiği paranın maliyetini yükselttiği belirtildi. Merkez Bankası, bankalara sağladığı ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini yüzde 7,80’den yüzde 7,88’e çıkardı.

Oyak Yatırım, Merkez Bankası'nın politika faizi olan haftalık repo faizine dokunmadan ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini faiz koridorunun üst bandı olan yüzde 9,75’e kadar yükselterek likidite imkanlarını kısıtlayabileceğini belirtti.

Eğilmez: Politika faizini artırsa daha net sonuç alırdı

Mahfi Eğilmez Merkez Bankası'nın faizi artırmadan fonlama maliyetini artırmasıyla ilgili Twitter'da yaptığı yorumda, "Merkez Bankası görünmeyen faizini artırdı (TCMB Ortalama Fonlama Maliyetine bakın politika faizine değil.) Bu artışı böyle dolaylı olarak yani faizi artırmamış gibi yapmayıp da politika faizi yoluyla yapsaydı çok daha net sonuç alabilirdi" dedi.

