Merkez Bankası'ndan olağanüstü toplantı kararı

Merkez Bankası, yedek akçe hariç kâr dağıtımı için 20 Ocak'ta olağanüstü toplantı kararı aldı.
Bankadan yapılan açıklamada, olağanüstü genel kurul toplantısının 20 Ocak 2020 Pazartesi günü saat 10.30'da Ankara idare merkez hizmet binasında gerçekleştirileceği belirtildi.
İki gündem maddesi ile toplanacak Genel Kurul'un, birinci gündem maddesi açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması olacak.
Bankanın 2019 yılı dönem karından avans dağıtımı yapılmasına ve son yıl kârından ayrılan hariç birikmiş ihtiyat akçesinin kâra katılarak dağıtılmasına karar verilmesi hususları, ikinci gündem maddesi olacak.