Merkez Bankası'ndan ilk ekip İstanbul'a taşındı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İstanbul’a taşınma sürecini başlattı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndan (TMSF) kiralanan Ümraniye’deki binaya ilk ekip taşındı. Ankara’dan bazı çalışanlar da bu hafta İstanbul’da mesaiye başlayacaklar. Öncelikli birimlerin taşınma süreci nisan ayının sonuna kadar tamamlanacak. Faiz kararlarının alındığı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantıları hem Ankara hem de İstanbul’da yapılabilecek.

Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre Merkez Bankası kaynakları, PPK toplantılarının hem Ankara hem de İstanbul’da yapılması için gerekli altyapının bulunduğunu belirterek, “İhtiyaçlara bağlı olarak PPK toplantıları iki binada da gerçekleştirilebilecek” dediler. Enflasyon raporu bilgilendirme toplantıları ise 2020 yılında dönüşümlü olarak Ankara ve İstanbul’da yapılmaya devam edilecek. Bu arada MB’nin İstanbul Finans Merkezi’ndeki yeni binası için de çalışmaların devam ettiği kaydedildi.



Merkez Bankası kaynakları, Banka’nın İstanbul’a taşınmasının tek seferde ve dar bir zamana sıkışmış şekilde gerçekleşmesinin mümkün olmadığının görüldüğünü belirterek, geçiş sürecinin sorunsuz atlatılması ve taşınma aşamasında iş süreçlerinin kesintiye uğratılmaması için Ümraniye’de çalışma ofisi olarak bina kiralandığını söylediler. Kaynaklar, şubat ayının ilk haftası itibariyle İstanbul çalışma ofisinin aktif hale getirildiğini kaydederken, nisan ayı sonuna kadar öncelikli bazı birimlerin taşınma işlemlerinin tamamlanmasının planlandığını söylediler.