Merkez Bankası'ndan geleneksel yöntemle yeni repo ihalesi

Merkez Bankası geleneksel yöntemle açtığı yaklaşık bir ay vadeli repo ihalesinde ortalama yüzde 12.48 basit faizle 10 milyar TL verdi. 3 Kasım vadeli ihaleye 36.5 milyar lira teklif geldi.

Merkez Bankası birkaç gün ara verdiği geleneksel yöntemli repo ihalelerine Cuma günü tekrar başladı. Bir ay vadeli son üç repo ihalesinde ortalama faiz yüzde 12.20 ile yüzde 12.50 arasına yükseldi.

Merkez Bankası bir yandan geleneksel ihalelerle bir aylık fonlamanın maliyetini yükseltirken, diğer taraftan da gecelik fonlama faizleri yüzde 12 seviyesini aştı. Bankacılar gecelik faizlerin yüzde 13.25'e kadar yükselebileceğini, ortalama fonlama maliyetinin de gecelik faizlere kademeli olarak yaklaşacağını tahmin ediyorlar.

Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün itibarıyla 6 baz puan yükselerek yüzde 11.38'e çıktı. Temmuz ortasında yüzde 7.4'ün altına inen fonlama maliyeti, Merkez Bankası'nın para politikasında attığı sıkılaştırma ve likidite adımları ile Eylül sonunda yüzde 11'i aştı.