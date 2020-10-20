Merkez Bankası'ndan geleneksel repo ihalelerine devam; piyasayı yüzde 13.29 basit faizle, 10 milyar TL fonladı

Merkez Bankası geleneksel yöntemle açtığı bir ay vadeli repo ihalesinde ortalama yüzde 13.29 basit faizle 10 milyar TL verdi.

İhalede basit getiri geçen hafta yükseldiği, bankanın faiz koridorunun en üstünde bulunan yüzde 13.25 seviyesindeki geç likidite penceresi faizinin birkaç baz puan üzerinde oluşmaya devam etti.

Merkez Bankası'nın 17 Kasım vadeli repo ihalesine 37.39 milyar lira teklif geldi.

Merkez Bankası fonlama kompozisyonunu, sıkılaştırma yaparak TL'yi ve dolayısıyla enflasyonu sınırlamak adına kullanılıyor. Merkez Bankası'nın fonlama kompozisyonunun en üst sınırı şimdilik yüzde 13.25 ile geç likidite penceresi tarafından belirleniyor.

Geleneksel ihalelerde yüzde 13.29'a ulaşan yükseliş ise ortalama fonlama maliyetine kademeli olarak yansımaya devam ediyor.

Ortalama fonlama maliyeti dün itibarıyla 13 baz puan daha yükselerek yüzde 12.39'a çıktı. Fonlama maliyeti Temmuz ortasında yüzde 7.4'ün altında idi.

Böylece fonlama maliyeti geçen hafta ilk kez yükseldiği mevcut enflasyonun üzerindeki seviyelerde yükselmeye devam ediyor. Merkez Bankası'nın politika faizi yüzde 10.25 faiz koridorunun üst bandı yüzde 11.75, geç likidite penceresi faiz oranı ise yüzde 13.25 seviyesinde bulunuyor. Enflasyon ise Eylül'de yüzde 11.75 seviyesinde.

Banka bu hafta piyasada yakından takip edilen Para Politikası Kurulu (PPK) kararının sonuçlarını Perşembe günü açıklayacak. Piyasada politika faizinde artış ana beklenti konumunda. Beklentilerin medyanı ise 175 baz puan seviyesinde. PPK kararının ardından ise Merkez Bankası'nın ay sonunda yapacağı enflasyon tahmini güncellemesi bekleniyor.