T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan açıklama; Çin'le swap anlaşması 35,1 milyar TL artışla yenilendi

15 Haziran 2021 22:10

Merkez Bankası, TCMB ile Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında 30 Mayıs 2019'da imzalanan ikili para takası (swap) anlaşmasının 35,1 milyar TL ve 23 milyar Çin yuanı artırılarak toplam 46 milyar TL ve 35 milyar Çin yuanına ulaştığını, anlaşma kapsamında artırılan rakamın bugün itibarıyla hesaplara girdiğini duyurdu.

TCMBMerkez Bankası
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24