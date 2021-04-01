Merkez Bankası'ndaki başkan değişikliği sonrasında Türkiye'yi bir haftada 8.5 milyar dolarlık yabancı sermaye terk etti

Merkez Bankası’nda gerçekleşen başkan değişikliği sonrasında yaşanan çalkantıda Türkiye’yi terk eden kısa vadeli yabancı sermaye tutarı netleşiyor. Merkez Bankası verilerine göre 26 Mart haftasında yabancı yatırımcılar 814 milyon dolarlık hisse, 1,1 milyar dolarlık tahvil sattı.

Ekonomist Haluk Bürümcekci ise Twitter paylaşımında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine dayanarak Swap (Para takası) kanalından da yaklaşık 6.6 milyar dolar olduğunu belirtti.

Böylece Merkez Bankası’nda Naci Ağbal’ın başkanlıktan alınıp yerine Şahap Kavcıoğlu’nun atanmasının yol açtığı çalkantı bir haftada Türkiye’den yaklaşık 8.5 milyar dolarlık sermaye çıkışına neden oldu.