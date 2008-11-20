Merkez Bankası müdahale etti

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Uluslararası finansal krizin Türkiye'de durgunluk yaratmasını bekleyen Merkez Bankası faiz indirdi. Dün 11. kez toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, gecelik borçlanma faiz oranını yüzde 16.75’ten yüzde 16.25’e, borç verme faiz oranını ise yüzde 19.75’ten yüzde 18.75’e indirdi. Merkez Bankası'nın 1 puanlık faiz indirimi yapması piyasa uzmanları tarafından beklenmiyordu.Kurul’un kasım ayı toplantısına Merkez Bankası ve PPK Başkanı Durmuş Yılmaz ile Kurul üyeleri Erdem Başçı, Burhan Göklemez, M. İbrahim Turhan, Abdullah Yavaş, Mehmet Yörükoğlu katıldı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada Para Politikası Kurulu’nun, Banka bünyesindeki Bankalar arası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo-Ters Repo Pazarı’nda uygulanmakta olan kısa vadeli faiz oranlarının 50 baz puan indirilmesine karar verdiği belirtildi.Buna göre Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 16.75’ten yüzde 16.25’e, borç verme faiz oranı ise yüzde 19.75’ten yüzde 18.75’e indirildi.Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası’nda saat 16.00-17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 12.75’ten yüzde 12.25’e, borç verme faiz oranı ise yüzde 22.75’ten yüzde 21.75’e düşürüldü. Açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla gecelik ve bir haftalık vadelerde tanınan borçlanma imkanı faiz oranı yüzde 18.75’ten yüzde 17.75’e çekildi.Açıklamada, son dönemde alınan verilerin iktisadi faaliyetteki yavaşlamanın belirginleştiğine işaret ettiği, uluslar arası kredi piyasalarındaki ve küresel ekonomideki sorunların iç ve dış talebi uzunca bir müddet sınırlamaya devam edeceği ifade edildi. Bu nedenle döviz kurlarında gözlenen hareketlerin enflasyona olan etkisinin sınırlı kalacağının anlaşıldığı belirtildi.Petrol ve diğer emtia fiyatlarında gözlenen sert düşüşlerin ise enflasyonu olumlu etkileyeceği ifade edildi. Kurul, mevcut konjonktürde finansal sistemdeki akışkanlığın ve kredi piyasalarının etkin biçimde çalışmasının önemine dikkat çekerek bu doğrultuda döviz likiditesi ile ilgili ek önlemlerin devreye sokulması konusunda mutabık kaldı. Söz konusu ek önlemler ekonomistler tarafından munzam karşılıklar yada bankalarla yapılan Türk Lirası-döviz takasıyla alınabileceğini belirtti.Merkez Bankası’nın, fiyat istikrarını sağlama temel amacı ile çelişmemek kaydıyla, uluslar arası piyasalardaki sorunların Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini sınırlamak için üzerine düşeni yapmaya devam edeceği vurgulandı. Açıklamada, “Bundan sonraki politika kararları büyük ölçüde küresel piyasalardaki gelişmelere ve bunların yurt içine yansımalarına göre şekillenecektir. Enflasyon görünümüne ilişkin açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin, Kurul’un geleceğe yönelik duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır" denildi.