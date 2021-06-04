Merkez Bankası: Mayıs ayındaki kapanma enflasyonu aşağıya çekti

Merkez Bankası, Mayıs döneminde yıllık enflasyonun enerji ve temel mal gruplarında gerilerken, gıda grubunda yatay seyrettiğini, hizmet grubunda ise yükseldiğini bildirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Mayıs ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayınlandı. Tüketici fiyatlarının Mayıs ayında yüzde 0,89 oranında arttığına, yıllık enflasyon 0,55 puan düşüşle yüzde 16,59’a indiğine dikkat çekilen raporda, “Yıllık enflasyon enerji ve temel mal gruplarında gerilerken, gıda grubunda yatay seyretmiş, hizmet grubunda ise yükselmiştir. Bu dönemde enerji fiyatları, Türk lirası cinsinden petrol fiyatlarındaki gelişmelere ek olarak eşel mobil sisteminin uyarlanması ve tavan fiyat uygulamasının kaldırılmasıyla yükselmiş; ancak yüksek baz nedeniyle grup yıllık enflasyonu gerilemiştir” denildi.

Faaliyetin kesintiye uğradığı kalemlerde düşük seyir

Merkez Bankası enflasyonda beklenmedik düşüşü ise şöyle açıkladı:

“Mayıs ayındaki kapanmaya bağlı olarak faaliyetin kesintiye uğradığı bazı kalemlerde fiyat artışları düşük seyretmiştir. Bu kapsamda, döviz kuru gelişmelerine karşın, giyim sektörü başta olmak üzere temel mal enflasyonu ılımlı bir seyir göstermiştir. Hizmet grubu enflasyonunun seyrinde kapasite kısıtlarına bağlı olarak yüksek fiyat artışı sergileyen ulaştırma hizmetleri etkili olmuştur. Bu dönemde emtia fiyatlarındaki yükseliş genele yayılarak hızlanmıştır. Türk lirası cinsinden ithalat fiyatlarındaki gelişmeler ile bazı ürünlerde süregelen arz kısıtlarının etkisiyle üretici fiyatlarındaki hızlı artış eğilimi devam etmiş ve maliyet baskıları etkisini sürdürmüştür. Bu gelişmelerle, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonları ve eğilimleri bir miktar gerilemekle birlikte yüksek seviyelerini korumuştur.”

Temel mal yıllık enflasyonunun Mayıs ayında 2,29 puan azalarak yüzde 20,84 olduğu vurgulanan raporda şu ifadeler yer aldı:

“Bu dönemde yıllık enflasyon, giyim ve ayakkabı grubunda daha belirgin olmak üzere tüm alt gruplarda gerilemiştir. Giyim ve ayakkabı grubu fiyatlarında bir süredir devam eden yüksek artış eğilimi, salgın kaynaklı kısıtlamalarla önemli ölçüde yavaşlamış, grup yıllık enflasyonu 5,40 puan azalarak yüzde 5,56 seviyesine gerilemiştir. Dayanıklı mal fiyatları bu dönemde artışını sürdürürken (aylık yüzde 0,91), otomobil ve mobilya gruplarında döviz kuru ve emtia fiyatlarındaki gelişmelerin etkileri izlenmiş, öte yandan elektrikli ve elektriksiz aletlerde gözlenen aylık fiyat düşüşü (yüzde -0,35) grup enflasyonunu sınırlamıştır. Diğer temel mallar grubunda fiyatlar sınırlı bir artış göstermiş (aylık yüzde 0,21), grup yıllık enflasyonu yataya yakın seyrederek yüzde 18,59 olmuştur.”