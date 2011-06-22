-MERKEZ BANKASI LOJMANLARI SATILIYOR İSTANBUL (A.A) - 22.06.2011 - Merkez Bankası 15 ildeki 393 daire ile Beyoğlu'ndaki ek hizmet binasını, 2 Temmuz'da Eskidji Müzayedecilik tarafından gerçekleştirecek müzayede ile satacak. Eskidji Müzayedecilikten yapılan açıklamaya göre, lojmanlar yoğun olarak Ankara ve İstanbul'da bulunuyor. Ankara'da Çankaya ve Kızılay gibi merkez semtlerde 159, İstanbul Fenerbahçe'de 2, Ataköy'de deniz manzaralı 64,Eskişehir'de 27 ve İzmir Bostanlı'da 25 daire satışa çıkacak. Bursa, İzmit, Diyarbakır, Edirne, Adana, Samsun, Gaziantep'teki lojmanlar da satışa çıkarıldı. Edirne Yenimahalle'deki 14 dairenin açılış bedeli 30 bin lira ile en cazip daireler arasında olurken, en çok dikkati çeken ve talipleri tarafından yoğun ilgi gören Beyoğlu'ndaki ek hizmet binası için başlangıç fiyatı olarak 2 milyon 100 bin lira istendi. İstanbul Fenerbahçe'deki daireler ise 600 bin liradan satılmaya başlanacak. Eskidji Genel Müdürü Hakan Berktaş konuya ilişkin açıklamasında, müzayedenin, Eskidji Müzayedecilik'in Yenibosna'daki merkezinde Ankara, İzmir ve Adana'da da naklen canlı bağlantı ile gerçekleşeceğini bildirdi. Bunun dışında Eskidji Müzayedecilik'in sunduğu hizmetle katılımcıların müzayede salonlarına gitmeden internetten müzayedeye online olarak katılıp istedikleri daireyi alabileceklerini belirten Berktaş, lojmanların konut kredisi ile desteklenmesi yönünde Halk Bankası ile görüşüldüğünü kaydetti.