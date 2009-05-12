Merkez Bankası kurumlar vergisinde ilk 10’da

Merkez Bankası, önceki yıla göre 10 kat fazla vergi beyan ederek 2008 yılı kurumlar vergisi listesinde 6’ncılığa yükseldi. Listenin başında Turkcell var. İlk 10’un 7’sini bankalar oluşturdu



Gelir İdaresi Başkanlığı Türkiye Kurumlar Vergisi şampiyonlarını açıkladı. Listeye Merkez Bankası ile Turkcell damgasını vurdu.



Yıllardır tahakkuk eden vergi miktarıyla ilk 100 şirket listesinde ‘ortalarda’ yer alan Merkez Bankası, bu yıl 10 kat artan tahakkukla sürpriz biçimde altıncılığa çıktı. 2007 yılında 41 milyon lira vergiyle kurumlar vergisi rekortmenleri listesinde 41’inci sırada yer alan Merkez Bankası, 2008 yılı için 339 milyar 854 milyon TL beyan etti. Merkez Bankası 2006’da da 43 milyon lirayla 22’nci sırada yer almıştı.



Kurumlara, beyan ettikleri gelirler üzerinden kurumlar vergisi tahakkuk ettiriliyor. Ancak sonradan bazı indirimlerle ödeyecekleri vergi tahakkukun altında kalabiliyor.



Likidite sağladıkça...



Yüksek faiz oranlarıyla piyasaya para vermek, 2008 yılında Merkez Bankası’nı Kurumlar Vergisi rekortmenleri arasında ilk 10’a soktu. 2007 yılında 41 milyon 80 bin TL tahakkuk tutarıyla 39’uncu sırada yer alan Merkez Bankası, 2008’de 339 milyon 854 bin TL tahakkukla 6’ncı sırada yer aldı.

Konuyu ANKA’ya değerlendiren eski Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel, “2001-2007 yılında Merkez Bankası piyasadaki fazla likiditeyi çekiyordu. Son dönemde piyasaya para satarak, oradan para kazanıyor. Yüksek faiz oranları nedeniyle kazandığı para arttı” dedi.



Merkez’in TL ve yabancı para işlemlerinden net kârı 2007’de 261 milyonken 2008’de 2.3 milyara çıkmış.



Turkcell sürprizi



Listenin sürprizlerinden birisi de Turkcell’in birinciliği oldu. Turkcell’e tahakkuk eden vergi yaklaşık 4 kat artarak 675 milyon liraya çıktı. Turkcell’in geçen yıl tahukkuk eden vergisi 143 milyon liraydı.



Turkcell, bu vergiyle T. Telekom’un tahtına da oturmuş oldu. 2007 yılında 820 milyon lira vergi ödeyen Türk Telekom, 2008 yılı kazançları nedeniyle 641 milyon lira vergi ödeyecek.



THY listeye giremedi



2007 listesinde 111 milyon 603 bin lira tahakkuk tutarıyla 16’ncı sırada yer alan THY ile 90 milyon 349 bin lira tahakkukla 19’uncu sırada yer alan Ereğli Demir Çelik, 2008 listesinde ilk 100’e giremedi. 2007 yılında 11’inci sırada yer alan Petrol Ofisi de 60 sıra gerileyerek 71’inci oldu.



Bankaların ağırlığı



Yüksek kârlılıklarıyla eleştirilen bankalar, Kurumlar Vergisi listesinde ilk sıralarda yer aldı. En yüksek vergi ödeyecek ilk 10 içinde Ziraat, İş Bankası, Garanti Bankası, Merkez Bankası, Akbank, Halk Bankası ve Vakıflar Bankası yer aldı. İlk 10’da kamu şirketi Türkiye Petrolleri de 9’uncu sırada yer aldı. Böylece ilk 10, ikisi telekom şirketi, 7’si banka biri de enerji şirketinden oluştu.



İki Doğan listede



Listede 5 holding yer alırken, bunların ikisini Doğan Grubu’na ait holdingler oluşturdu.

İlk 100 içinde Koç Holding 14’üncü sırada, Doğan Holding 27’nci sırada, Avrupa Holding 63’üncü sırada, Çukurova Holding 76’ncı sırada, Doğan Yayın Holding 98’inci sırada yer aldı.

