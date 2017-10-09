Merkez Bankası: Kurdaki hareket, jeopolitik hareketlerden kaynaklı

ABD'yle yaşanan vize krizi nedeniyle dolar 3.78 lirayı gördü, Euro 4.4453 lirayla yeni rekor kırdı. Gece yaşanan dalgalanma sabah saatlerinde bir miktar sakinleşti, dolar yeni iş gününe 3.71, euro ise 4.35 TL seviyesinden başladı.Merkez Bankası, kurdaki bu hareketlenmeyi "jeopolitik hareketlerden kaynaklı" olduğunu söyledi.

Dolar nisan ayından bu yana en yüksek seviyeyi görürken, euro da sabah saatlerinde 4.4453 liralık tarihi rekor düzeyden 4.40 liranın altına çekildi.

Liranın yüzde 4.0 dolayında kayıp yaşamasına neden olan sert tırmanışların ardından yeni günün ilk işlemlerinde dolar 3.71 — 3.72 lira ve euro da 4.35 — 4.37 lira aralığına çekildi.

Altın da yükseldi

Altının ons fiyatı 1282 dolardan işlem görürken, çeyrek altın 241 liradan 250 liraya fırladı.

Öte yandan Merkez Bankası'dan ABD ile vize krizinin ardından bir açıklama geldi: "Kurdaki hareket jeopolitik hareketlerden kaynaklı. Kurdaki hareket geçici bir etki olabilir. Döviz likitidesi ile ilgili bir sıkıntı yok."

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 3813 puan düşüşle 100.324 puandan açıldı. Açılış itibariyle hisse senetleri ortalama yüzde 3.66 oranında değer kaybetti.

Satışların hızlanmasıyla endeks, yüzde 4.6 kayıpla 99.210 puana kadar geriledi.

Analistler, bugün siyasi gelişmelerin ve buna bağlı döviz kurlarının seyrinin yanı sıra yurt içinde sanayi üretimi verisinin izleneceğini belirterek, BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin destek, 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi olduğunu söyledi.

Bu arada fiilen seyahat sınırlaması anlamına gelen bu adımın ardından havayolu şirketleri yüzde 10'un üzerinde kayıpla açıldı. Gelişmelerin ardından, yüzde 11 kayıpla açılan THY ve Pegasus hisseleri aynı saatte sırasıyla yüzde 8.1 kayıpla 8.54 lira ve yüzde 7.2 kayıpla 24.14 liradan işlem görüyor.