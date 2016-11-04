Merkez Bankası: Kurdaki değer kaybı enflasyondaki iyileşmeyi sınırlandırdı

Merkez Bankası, dün açıklanan enflyasyon verilerine ilişkin "Aylık fiyat gelişmeleri raporu"nu yayımladı. Raporda, Ekim ayında gıda enflasyonundaki yükselmeye karşılık, temel mal ve hizmet enflasyonundaki düşüşe bağlı olarak çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonlarının azaldığına işaret edildi.

Merkez Bankası'nın açıklaması şöyle:

"Çekirdek göstergelerin ana eğilimleri ise hizmet fiyatlarına bağlı olarak yavaşladı. Dayanıklı mal grubunda TL'deki değer kaybına bağlı olarak başta otomobil olmak üzere tüm alt gruplarda fiyatlar yükseldi. Temel mal grubu yıllık enflasyonu üzerindeki birikimli döviz kuru etkileri zayıflamaya devam etse de son dönemde Türk lirasında gözlenen değer kaybı yıllık enflasyondaki iyileşmeyi sınırladı."

HDP eşbaşkanları ve milletvekillerinin gözaltına alınması ve Diyarbakır'da patlamanın etkisiyle günün ilk işlemlerinde tırmanışa geçen dolar, 3.1372 liraya kadar çıkarak tarihi rekor düzeylere tırmandı. Dolara paralel yükselen euro da, 3.4822 lira ile 3.5 lira sınırına kadar çıktı.

