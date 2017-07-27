Merkez Bankası kritik faiz kararını açıkladı

Para Politikası Kurulu toplantısının ardından Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını açıkladı ve faizlerde değişikliğe gitmedi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, yüzde 8 olan vadeli repo ihale faiz oranı (politika faizi), yüzde 7,25 olan borçlanma faiz oranı (faiz koridorunun alt bandı), yüzde 9,25 olan marjinal fonlama oranı (faiz koridorunun üst bandı) sabit tutuldu. TCMB, geç likidite penceresi (GLP) borç verme faiz oranını ise yüzde 12,25 olarak bıraktı.

Merkez Bankası, haziran ayındaki PPK toplantısında da faizlerde bir değişiklik yapmamıştı.

Piyasaların beklentisi nasıldı?

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketine göre, ekonomistlerin tamamı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı, borçlanma faiz oranı, marjinal fonlama oranı ve geç GLP borç verme faiz oranında değişiklik beklemiyordu.

Ekonomistler, Türk lirasının son dönemde dolar karşısında değer kazanması, Merkez Bankası'nın sıkı duruşu ve baz etkisinin desteğiyle enflasyondaki düşüş trendinin sürmesi nedeniyle bu ayki PPK toplantısında faizlerin sabit tutulmasını öngörüyordu.