Merkez Bankası kredi kartı azami faiz oranlarını yine değiştirmedi

İstanbul, 9 Eylül (DHA) - Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında, bu yıl üçüncü kez değişiklik yapılmadığını açıkladı. Böylece, yılbaşından bu yana uygulanan \"azami faiz oranları\" bu yılın sonuna kadar uygulanmaya devam edecek.

Merkez Bankası\'ndan yapılan açıklamada, \"Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır\" denildi.

Merkez Bankası en son 12 Kasım 2016 tarihinde yaptığı duyuruda, \"Son dönemdeki ekonomik gelişmeler ve piyasa koşulları dikkate alınarak, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarının hesaplama yöntemi değiştirilmiştir\" diyerek, değişikliği şöyle açıklamıştı:

\"1 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranları Türk lirası için yüzde 1.84, yabancı para için yüzde 1.47, aylık azami gecikme faiz oranları Türk lirası için yüzde 2.34, yabancı para için yüzde 1.97 olarak belirlenmiştir.\"

\"Söz konusu oranlar azami oranlar olup, bankalarca kredi kartı işlemlerinde bu oranların üzerinde bir faiz oranı uygulanması mümkün bulunmamaktadır. Bankalar bu oranları geçmemek üzere faiz oranlarını serbestçe belirleyebilecektir.\"