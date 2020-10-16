Merkez Bankası: Konut fiyatları ülke genelinde yıllık reel yüzde 12.9, İstanbul'da yüzde 23.3 yükseldi

Türkiye genelinde konut fiyatları, Ağustos ayında yüzde 2.1 yükseldi ve yıllık nominal artış yüzde 26.2 ve yıllık reel artış da yüzde 12.9 düzeyinde gerçekleşti.

Merkez Bankası'nın Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) Ağustos'ta aylık bazda yüzde 2.1 artarak 144,4 düzeyine çıktı.

TCMB Konut Fiyat Endeksi verilerine göre, konut fiyatları Ağustos'ta aylık bazda, İstanbul'da yüzde 2.2, Ankara'da yüzde 2.3 ve İzmir’de yüzde 2.1 yükseldi.

TCMB Konut Fiyat Endeksi verilerine göre, konut fiyatları Ağustos'ta yıllık bazda, İstanbul'da yüzde 23.3, Ankara'da yüzde 26.2 ve İzmir’de yüzde 27.5 yükseldi.