Merkez Bankası kısa vadeli faizleri sabit tuttu (2)

(Ayrıntılar, piyasa tepkisi eklendi)

Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 Ekim (DHA) - Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi de dahil tüm kısa vadeli faiz oranlarını, beklendiği gibi değiştirmedi.

Faiz kararının açıklanmasından önce 3.77 - 3.78 lira aralığında hareket eden dolar karar ile birlikte 3.7848 liraya, euro da 4.46 - 4.47 lira aralığından 4.4745 liraya kadar yükseldi. Dolar daha sonra 3.78 lira, euro da 4.47 lira sınırına döndü.

Merkez Bankası\'ndan yapılan açıklamaya göre, marjinal fonlama oranı yüzde 9.25, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7.25, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8.0 ve Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası’nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0.0, borç verme faiz oranı yüzde 12.25\'te sabit tutuldu.

Yapılan açıklamada, son dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyetin güçlü seyrettiğine işaret ettiği belirtildi ve şu konuların altı çizildi:

\"Enflasyonun bulunduğu yüksek seviyeler ve çekirdek enflasyon görünümüne ilişkin gelişmeler fiyatlama davranışlarına dair risk oluşturmaya devam ediyor.

\"Bu çerçevede Kurul, sıkı para politikası duruşunun korunmasına karar verdi.

\"Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecek.

\"Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecek.

\"Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecek.

\"Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır.\"