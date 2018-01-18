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Ekonomi

Merkez Bankası kısa vadeli faizleri değiştirmedi; borsa yükseldi, dolar düştü

Dolar, 3.7805'e geriledi, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,23 artışla 116.856,02 puanla tamamladı

18 Ocak 2018 21:24

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz açıklaması öncesi 3.80 civarından işlem gören dolar,  faizlerde değişiklik yapılmadığı kararının açıklanmasından sonra  3.78'e geriledi.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi,  Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından döviz kurlarındaki gerilemenin pozitif etkisiyle yüzde 0.23 artarak günü 116.856,02 puanda tamamladı

Dolar fiyatları TL karşısında, PPK'dan gelen son dakika haberleriyle enflasyon görünümünün "baz etkisi ve geçici faktörlerden bağımsız" değerlendirileceği vurgusunun sıkı duruşun enflasyonda ilk çeyrekte beklenen düşüş döneminde de korunacağı algısıyla geriledi.

Dolar fiyatları TCMB'nin faiz açıklaması öncesinde 3.80 civarında işlem görürken, faizlerde değişiklik yapılmadığı kararı sonrasında 3.7805'e kadar geriledi.

Sepet bazında TL aynı saatte 4.2060/4.2100, euro/TL ise 4.6289/4.6336 seviyesindeydi. 

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası ve Borsa İstanbul Repo–Ters Repo Pazarlarında uygulanmakta olan faiz oranları ile bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmedi.

Merkez Bankası (TCMB) Ocak ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında enflasyon görünümünün "baz etkisi ve geçici faktörlerden bağımsız" değerlendirileceği vurgusu yaparken, bu durum, enflasyonda gelecek aylarda devam etmesi beklenen baz etkisi kaynaklı düşüşe rağmen sıkı duruşun korunacağı algısı yarattı.

TCMB metninde 2017 Aralık'ta "Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir" şeklindeki ifade Ocak 2018'de değiştirildi.

Yeni açıklamada "Enflasyon görünümünde baz etkisi ve geçici faktörlerden bağımsız, belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir" ifadeleri kullanıldı.

 

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