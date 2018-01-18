Merkez Bankası kısa vadeli faizleri değiştirmedi (2)

(Ayrıntılar ve piyasa tepkisi ile güncellendi)

İstanbul, 18 Ocak (DHA) - Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası ve Borsa İstanbul Repo–Ters Repo Pazarlarında uygulanmakta olan faiz oranları ile bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmedi.

Merkez Bankası\'ndan yapılan açıklamaya göre;

- uzun süredir yüzde 8.0 olarak uygulanan politika faizi,

- yüzde 12.75 olan geç likidite penceresi faizi,

- yüzde 9.25 olan gecelik borç verme faizi,

- yüzde 7.25 olan gecelik borçlanma faizini değiştirilmedi.

Faiz kararının açıklanmasından önce 3.80 liranın hemen üzerinde olan dolar, karar açıklandıktan sonra 3.7920 liraya kadar gevşedi.

Açıklamada, \"Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetin gücünü koruduğuna işaret etmektedir. İç talep büyümeye devam ederken dış talepteki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir. Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, para politikasındaki sıkı duruşun korunmasına karar vermiştir\" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

\"Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir.

\"Enflasyon görünümünde baz etkisi ve geçici faktörlerden bağımsız, belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir.

\"Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.

\"Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır.\"