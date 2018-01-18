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Ekonomi

Merkez Bankası kısa vadeli faizleri değiştirmedi

İstanbul, 18 Ocak (DHA) - Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası ve Borsa İstanbul Repo–Ters Repo Pazarlarında uygulanmakta olan faiz oranları ile bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmed

18 Ocak 2018 17:06

İstanbul, 18 Ocak (DHA) - Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası ve Borsa İstanbul Repo–Ters Repo Pazarlarında uygulanmakta olan faiz oranları ile bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmedi.
Merkez Bankası\'ndan yapılan açıklamaya göre;
- uzun süredir yüzde 8.0 olarak uygulanan politika faizi,
- yüzde 12.75 olan geç likidite penceresi faizi,
- yüzde 9.25 olan gecelik borç verme faizi,
- yüzde 7.25 olan gecelik borçlanma faizini değiştirilmedi.
Açıklamada, \"Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetin gücünü koruduğuna işaret etmektedir. İç talep büyümeye devam ederken dış talepteki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir. Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, para politikasındaki sıkı duruşun korunmasına karar vermiştir\" denildi.

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