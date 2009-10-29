Merkez Bankası kirli para oprasyonu başlattı

Merkez Bankası, domuz gribine karşı ciddi önlemler alıyor. 'Parayla temastan sonra ellerinizi yıkayın' diyen Merkez, kirli para getiren bankalardan komisyon almayacak. Özellikle turistik bölgelerde gezici vezne dolaştırarak kirli paraları temizi ile değiştirecek. Temizlik oranı belirli sınırın altında olan paralar toplanıp imha edilecek.



Kamuoyunda domuz gribine yönelik tedirginlik yaşanırken, hastalığın, para yoluyla elden ele bulaşması riski de gündeme geldi. Akşam gazetesinin haberine göre, Merkez Bankası, düzenli olarak yaptığı kontrollerle bakteri oranı yüksek çıkan paraları piyasadan toplayıp imha ederken, vatandaşların da para kullandıktan sonra ellerini yıkamasını istedi.



Ekonomi için büyük risk



Bankalardan da kirli paraları tekrar dolaşıma vermek yerine kendisine teslim etmesini talep eden Merkez Bankası, bankalardan normalde talep edilen komisyonu kirli paralar için almayacak. Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, domuz gribinin ekonomi için bir risk olduğunu açıklarken gözler, bu yönde yapılacak çalışmalara çevrildi. Domuz gribinin üzerinde çok fazla bakteri barındıran paralar yoluyla elden ele yayılması riski de gündeme gelirken, Merkez Bankası da bu yönde harekete geçti.



Temastan sonra ellerinizi yıkayın



Merkez Bankası yetkilileri, paranın, üzerinde ciddi oranda kirlilik ve hastalık barındıran bir yapıya sahip olduğuna dikkat çekerek, bu nedenle vatandaşlardan, para kullandıktan sonra mutlaka ellerini yıkamasını istedi.



Merkez Bankası, dolaşımdaki paraların temiz kupürlü banknotlardan oluşmasına büyük önem verirken, bunu sağlamak amacıyla çeşitli uygulamaları da hayata geçirdi. Buna göre, 21 ilde şubesi bulunan Merkez Bankası, buna ilaven 14 ilde banknot deposu açtı. Merkez Bankası, bankalardan bu depolara gelen paraları tek tek kontrol ederek, kirli ve yıpranmış paraları tekrar dolaşıma vermiyor. Banka, bu gelen paralardan bakteri oranı belli limitlerin üzerine çıkanları imha ediyor.



Gezici vezne servisi



Merkez Bankası, bunun yanında, başta turistik bölgeler olmak üzere çeşitli bölgelerde gezici vezne uygulamasını da hayata geçiriyor. Bu uygulamayla da kirli ve eski paralar toplanarak, yerine yenileri veriliyor. Böylece, piyasadaki para kalitesinin yüksek tutulması sağlanıyor.



Artık 'kirli'sinden komisyon alınmayacak



Merkez Bankası, para sirkülasyonu çok yüksek olan bankalara da özellikle çağrıda bulunurken, ellerinde 'fersude' olarak adlandırılan kirli ve yıpranmış paraların tekrar dolaşıma verilmeyerek kendisine teslim edilmesini talep ediyor. Merkez, bankaları bu yönde teşvik etmek için de fersude banknotların teslim edilmesi karşılığında nakit çekme komisyonunu talep etmiyor. Merkez Bankası, Türkiye Bankalar Birliği nezdinde de kirli paraların değişimine katkıda bulunmaları için sık sık hatırlatma yapıyor.