Merkez Bankası kararı öncesi CHP’li Öztrak’tan uyarı: Ekonomi biliminin gereklerine göre karar verin

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesinde, “Merkez Bankası saray talimatıyla hareket ediyor, araç bağımsızlığını kullanamıyor. İnşallah bu sefer öyle olmaz ama çok da umutlu olamıyoruz. Merkez Bankası ekonomi biliminin gereklerine göre karar vermeli” dedi.

Merkez Bankası’nın 2021 yılının son Para Politikası Kurulu toplantısı ile açıklayacağı faiz kararı öncesinde muhalefetten önemli uyarılar geldi. CHP’nin Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Merkez Bankası’nın araç bağımsızlığını kullanamadığını ve sarayın talimatıyla hareket ettiğini belirterek, “İnşallah bu sefer öyle olmaz ama çok da umutlu olamıyoruz” dedi. Öztrak, şunları söyledi:

"Bir kolu bağlı boksör gibi sürekli dayak yiyor"

“İnsan tabii bilime aklın gereklerine uygun bir karar verilmesini temenni ediyor ama bugüne kadar Merkez Bankası maalesef son birkaç aydır, daha önce de bunların örneğini gördük, araç bağımsızlığını kullanamıyor. Önce merkez bankasının rezervlerini eritip bir kolunu kestiler. Şimdi de enflasyonla mücadelede istediği gibi elindeki araçlarını kullanmasını sarayın talimatına bağladılar. Merkez Bankası, bir kolu bağlı ringe çıkarılmış boksör gibi sürekli dayak yiyor. İnşallah bu sefer öyle olmaz. Hem dışarıda oluşan yeni konjonktürü hem de içerideki şartları değerlendirerek akla, ekonomi biliminin gereklerine göre karar verir. Yine de çok da umutlu olamıyoruz.”