Merkez Bankası İstanbul şubesini Ataşehir'e taşıyacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İstanbul Şubesi ile Uluslararası Araştırma ve Eğitim Merkezi'nin Ataşehir'deki İstanbul Finans Merkezi'nde satın alınması kararlaştırılan arsaya konuşlandırılacağı bildirildi.

TCMB basın duyurusunda, bankanın İstanbul'daki temel görevlerini ve faaliyetlerini daha elverişli bir ortamda ve daha etkin bir şekilde sürdürebilmesi amacıyla banka meclisince prensip kararı alındığı bildirildi.

Uzun zamandır faaliyetlerini Bankalar Caddesi'nde sürdürmekte olan İstanbul şubesinin bulunduğu bölge itibariyle hizmet sunmakta bazı zorluklar yaşandığı belirtilerek, ''Tarihi değer taşıyan bu bina yapılacak restorasyon çalışmasının ardından 'Türkiye İktisat ve Para Tarihi Müzesi' olarak hizmete devam edecektir'' denildi.

İstanbul'da artan emisyon faaliyetlerinin Anadolu ve Avrupa yakasında en az ikişer merkezden sürdürülerek piyasa ihtiyaçları ile daha uyumlu hale getirileceği ifade edildi.



