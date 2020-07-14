Merkez Bankası İstanbul'a taşınmaya başladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, İstanbul Finans Merkezi kapsamında ana birimlerini İstanbul’a taşımaya başladı.
BloombergHT'ye göre bankanın iletişim ve dış ilişkiler, piyasalar, bankacılık ve finansal kuruluşlar, araştırma ve para politikası genel müdürlükleri tam kadro olarak İstanbul’a taşındı. İstanbul’a gelen personel sayısının 400'ü geçtiği belirtiliyor. Başkan ve başkan yardımcıları hem Ankara hem İstanbul ofislerinde çalışıyor.
Ankara’da idare merkezinde de İstanbul’da da Para Politikası Kurulu toplantıları yapabilecek teknik ve donanıma sahip olan banka koşullara göre hangisi daha uygun olacaksa iki tarafta da toplantıları yapabilecek durumda. Merakla beklenen faiz kararları Ankara’nın yanı sıra İstanbul’da da alınabilecek.
Ataşehir'de yer alan finans merkezindeki yeni bina tamamlandığı zaman diğer birimlerin de taşınması planlanıyor.