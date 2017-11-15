Merkez Bankası ile Borsa İstanbul karşı karşıya geldi: 50 milyon lira kaybettik!

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Merkez Bankası’nın faiz politikasının halka arz sürecine zarar verdiğini belirtti. Karadağ, Murat Çetinkaya’nın örtülü faiz politikasının komisyon gelirlerini azalttığını söyleyerek, "50-100 milyon liralık geliri kaybettik" açıklamasını yaptı.

Sözcü'de yer alan habere göre Karadağ, Borsa İstanbul'un gelecek yılın ikinci çeyreğinde yapılması planlanan halka arzında en temel problemin Merkez Bankası (MB) operasyonundan kaynaklandığını söyledi. Karadağ, Merkez Bankası'nın Türk Lirası'nı sıkılaştırmak için kullandığı Geç Likidite Penceresi (GLP) üzerinden fonlamaya başlamasının borsanın halka arzını zorlaştırdığını ifade etti. Karadağ, MB'nin Borsa İstanbul bünyesindeki menkul kıymet, repo gibi işlemler yoluyla fonlama yapmak yerine Geç Likidite Penceresi'nden (GLP) borç vermeye başlamasının borsanın komisyonlarından elde edebileceği yıllık 50-100 milyon liralık geliri kaybetmesine neden olduğunu belirtti.

Merkez de bunu yaparsa

Merkez'in GLP'yi yoğun olarak kullanmaya başladığı dönemden itibaren borsanın repo piyasasını hiç kullanmadığını kaydeden Karadağ, “En temel problemim bu, gelir projeksiyonumda sıkıntı oluyor. Ben 17-20-25 çarpanla satacağım belki ama, mali tablolarım 50 milyon lira aşağıda olursa yazık yani” dedi. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde gazetecilere açıklamalarda bulunan Karadağ, Merkez Bankası borsayı kullanmazsa kim kullanacak” diye konuştu.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'ya GLP'yi, ‘BIST GLP' yapmayı önerdiğini belirten Karadağ, Murat Çetinkaya'dan “Bunu yaparsak piyasa benim politika faizimin yüzde 12‘ye çıktığını zanneder” cevabını aldığını aktarırken, “Merkez piyasayı yüzde 12'den fonlamıyor mu” diye sordu. Karadağ, “MB ocakta yine Borsa İstanbul'dan işlem yapmaya başlarsa, bu bizim gelirlerimizi etkiler. 2018'in ikinci çeyreğinde halka arzı bitirmek istiyoruz” diye konuştu.

Çetinkaya ne yapmıştı?

Kongredeki açılış konuşmasında zararda olan firmaların halka arzı için kotasyon yönergesini değiştirdiklerini söyleyen ve 12-13 firmanın gelecek yıl halka arz olacağını aktaran Karadağ, kur riski ve finansman sıkıntısı nedeniyle zor zamanlar yaşayan ancak 1 milyar lira veya dolar üzerinde piyasa değeri olan büyük şirketleri zarardan kurtarmak için halka arz yöntemini kullanacaklarını söyledi. Karadağ, “Kur riskinden batma riski var, kur hopluyor bunlar hopluyor. Krediler batacak. Biz diyoruz ki ona gel bir halka açılma planı yap. Bu en az 1 milyar dolar veya lira gelir getirisi olsun. Buna da sana kredi verenler öncülük etsin” dedi.

Merkez Bankası ocak ayında doların 3.9415 liraya kadar yükselerek tarihi zirveleri test etmesi üzerine sıkılaştırma tedbirleri kapsamında Borsa İstanbul Repo Piyasası üzerinden yaptığı fonlamaya son vererek bankalara Geç Likidite Penceresi üzerinden işlem yapmaya başlamıştı.

Siyasi itişmelerle fırsat kaçmamalı

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Kongresi'nde, Türkiye'de ekonomik büyümenin hız kazanması için yapılması gerekenlerin konuşulduğu “Büyüme ama nasıl?” başlıklı panel Hazine eski Müsteşarı Ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez moderatörlüğünde gerçekleşti. Eğilmez, “2010 yılı öncesi yapısal reformları yapmadık, fırsatı kaçırdık… 2010'dan sonra gelişmekte olan ülkelere para saçıldı, iyi kötü bize de geldi. Bu fırsatı da siyasi itişme, çatışmalar nedeniyle kullanamadık. Bir kere daha böyle bir fırsatı kaçırıma lüksümüz yok” dedi. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Direktörü Prof. Dr. Güven Sak ise Türkiye'nin büyüme ile ilgili önemli kararlar alması gereken dönemin hep siyasi çekişmelerle geçtiğini belirterek, “Türkiye'nin artık yeni teknolojilerin önünüze getirdiği fırsatı kaçırmaması gerekiyor” dedi.

Tuzu kuru olan borsaya gelmiyor

“Tuzu kuru olan firmaları borsaya getirmekte zorlanıyoruz” diyen Himmet Karadağ, büyük ve sıkıntısı olmayan şirketlerin ise ihtiyaçları olmadığı için denetim ve düzenlemelerden de kaynaklı borsaya açılmak istemediklerini belirtti. Varlık Fonu Başkan Vekili de olan Karadağ, Varlık Fonu için yeni tasarı ve strateji belgesi hazırlayıp sunduklarını dile getirdi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Vahdettin Ertaş, SPK tarafından 2016'da şirketlere yaklaşık 350 milyar liralık ihraç izni verildiğini, bu yıl sonu itibarıyla bu tutarın yüzde 50 artışla 500 milyar liraya yükseltilmesinin planlandığını dile getirdi.