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Ekonomi

Merkez Bankası, iki repo ihalesinde piyasayı 105 milyar lira fonladı

19 Mart 2021 16:13

Merkez Bankası bugünkü iki repo ihalesinde piyasaya toplamda 105 milyar lira verdi.

Merkez Bankası'nın açtığı 26 Mart vadeli miktar bazlı repo ihalesinde 144 milyar 900 milyon TL teklif gelirken bunların 70 milyar liralık kısmı kabul edildi. Ortalama bileşik, en düşük ve en yüksek faiz yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleştiği ihalede basit faizler ise en düşük, ortalama ve en yüksek yüzde 19,00 oldu.

Merkez Bankası'nın açtığı 29 Mart vadeli miktar bazlı repo ihalesinde ise 76 milyar 350 milyon TL teklif gelirken, 35 milyar lirası kabul edildi. Ortalama bileşik, en düşük ve en yüksek faiz yüzde 20,87 seviyesinde gerçekleştiği ihalede basit faizler ise en düşük, ortalama ve en yüksek yüzde 19,00 oldu.

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