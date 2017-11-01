Merkez Bankası: Hedeflere uyum sağlanana kadar sıkı duruş sürecek

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya enflasyon raporu sunumunda, hedeflere uyum sağlanana kadar sıkı duruşun süreceğini belirtti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya 2017 yılı dördüncü enflasyon raporunu sundu.

Küresel enflasyonun ılımlı seyrini sürdürdüğünü söyleyen TCMB Başkanı, üçüncü çeyrekte gelişmiş ülke faiz oranlarında sınırlı yükseliş kaydedildiğini belirtti.

Kredi kullanımının üçüncü çeyrekte ılımlı seviyelerde dengelenmeye başladığının altını çizen Başkan Çetinkaya, talep koşullarının enflasyona düşüş desteğinin ortadan kalktığını bildirdi.

Çetinkaya, hedeflere uyum sağlanana kadar sıkı duruşun süreceğinin altını çizdi.

Ticari kredilerde ivme kaybı yaşandığını belirten Çetinkaya, bireysel kredi talebinde oldukça güçlü bir seyir olduğunu söyledi.

Türk Lirası'nın diğer gelişen piyasa paralarından olumsuz ayrıştığını vurgulayan TCMB Başkanı, net ihracatın büyümeye katkı vermeye devam etmesinin beklendiğini ifade etti.

Enflasyonun üçüncü çeyrekte Temmuz ayı enflasyon raporu öngörüsünün üzerinde gerçekleştiğini dile getiren Çetinkaya, üretici fiyatları kaynaklı baskıların güçlü seyrini koruduğunu söyledi.

“Büyümenin sektörel yayılımında artış görüyoruz” diyen Çetinkaya, cari açıkta yılın son çeyreğinde bir miktar bozulma olabileceğini belirtti.

Çetinkaya, 2017 ham petrol tahmininin 50 dolardan 53 dolara güncellendiğini ifade etti.

2017 yıl sonu gıda enflasyonu tahmini yüzde 10 seviyesinde korunurken, 2017 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 8.7'den yüzde 9.8'e revize edildi. 2018 sonu enflasyon tahmini ise yüzde 6.4'ten yüzde 7.0'ye güncellendi. 2019 sonu enflasyon thamini ise yüzde 6.0 oldu.

Orta vadede enflasyonun yüzde 5 seviyesinde istikrara kavuşmasının beklendiğini ifade eden MB Başkanı, 2017 yılının enflasyon açısından zor bir yıl olduğunun altını çizdi.

Çetinkaya enflasyonda düşüş sürecinin Aralık ayında başlamasının beklendiğini ifade etti ve bu konuda yoğun çalışma yapıldığını belirtti.

Çetinkaya, ticari kredilerde ivme kaybının yaşandığını, yoğun kredi kullanımının özellikle yılın ilk yarısında gerçekleştiğini ifade etti.

Merkez Bankası'nın 2018 yılına ilişkin sıkı duruşunun gerekli ölçüde olacağını belirten Çetinkaya, para politikasının enflasyonu hedefe ulaştıracak kadar sıkı olacağı değerlendirmesinde bulundu.

MB Başkanı, “kurumsal firmaların Döviz riskleri konusunda yasal düzenleme söz konusu” dedi ve “Risk yönetimi açısından firmaları destekleyebilecek teşvikler olursa paylaşırız” diye açıklamada bulundu.