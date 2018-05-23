"Merkez Bankası haziranı beklerse dolar 6 TL'yi bulabilir"

Commerzbank analisti Tatha Ghose, Türk Lirası'nın dolar ve Euro karşısında salı günü geldiği rekor düşük seviyelerin ardından yayınladığı raporda, liradaki düşüşe rağmen TCMB'nin 'yaşam belirtisi göstermediğini' belirtti. Analiste göre TCMB 7 Haziran'daki PPK toplantısına kadar adım atmazsa dolar 6 lirayı bulabilir.

Bloomberg HT'nin rapordan aktardığına göre Commerzbank, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz artırmak için 7 Haziran'daki toplantıyı bekleme gibi bir seçeneğinin DAHİ olmadığı görüşünde.

Ghose'un ifadesine göre, TCMB'nin geçtiğimiz ay faiz artırmış olma durumu, Dolar/TL 'yi 4.00 seviyesinde sabitleyebilecekken, bu faiz artışının şu an gerçekleşmesi, kuru ancak 4.30-4.50 seviyelerinde tutabilir. Ancak kur bugün TSİ 11.06'da 4.92 seviyesine kadar çıktı.

Commerzbank analisti, Merkez'in faiz artışı için haziranı beklemesinin, söz konusu seviyeyi tahminen 6 lirayı çekebileceği yönünde görüş bildirdi.