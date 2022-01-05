"Merkez Bankası, Hazine'nin döviziyle kâr etmişse, bu durum Hazine’nin zarara uğradığı anlamına gelir ve suçtur"

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, T24 ekonomi yazarı Uğur Gürses'in "Merkez Bankası'nın bilanço zararı nasıl kâra döndü?" başlıklı yazısında dile getirdiği, Merkez Bankası'nın zararda olan bilançosuna bir gecede 60 milyar TL'lik kâr yazılmasını değerlendirdi. Aktaş, "Bir iddia, bu operasyonun Hazine’nin Merkez Bankası’ndaki dövizi kullanılarak yapıldığı yönünde." diyerek eski bir Hazineci olduğunu öne sürdüğü arkadaşının uyarasını köşesinde şöyle aktardı:

“Hazine’nin Merkez Bankası’nda tuttuğu döviz, yalnızca dış borç ödemesinde kullanılabilir. Merkez Bankası bu dövizle bir işlem yaparak kar etmişse, bu durum Hazine’nin zarara uğradığı anlamına gelir. Bu da suçtur.”

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