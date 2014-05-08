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Ekonomi

Merkez Bankası günlük döviz satışını düşürdü

Dolar yılbaşından bu yana en düşük seviyesini gördü; 2,07

08 Mayıs 2014 19:28

Ukrayna'da tansiyonun düşmesi, Janet Yellen'in ABD para politikasının gevşek devam edeceğine dair açıklamalarıyla birlikte dolar diğer para birimlerine karşı değer kaybetmeye devam etti. Diğer yandan, Merkez Bankası yaptığı günlük döviz satışlarının en az tutarını 40 milyon dolardan, 20 milyon dolara indirdi. Karar dolar kurunun yılbaşından bu yana en düşük seviyesi olan 2,0730'a kadar inmesinin ardından geldi.

Dolar kuru gün içinde 2,0730'a kadar gerilerken, dolar Aralık sonundan bu yana en düşük seviyesini gördü. Türk lirası Ocak sonundan bu yana yüzde 12 değer kazanarak, en iyi performans gösteren gelişen ülke para birimlerinden oldu.

BIST 100 Endeksi ise dün kritik 75 bin direncinin üzerinde kapanış yapamadı. Ancak bugün gelen alımlarla endeks 75800 puan seviyesine kadar yükseldi. Uzmanlar yükselişin devam etmesi için 75 bin seviyesinin üzerinde kapanışların gelmesi gerektiğini belirtiyor.

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