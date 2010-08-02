-MERKEZ BANKASI GÜNLÜK DÖVİZ ALIM TUTARINI ARTIRDI ANKARA (A.A) - 02.08.2010 - Merkez Bankası, rezerv birikiminin hızlandırılması amacıyla yarından itibaren, ihalelerde alımı yapılacak günlük tutarın (döviz alım+opsiyon hakkı) en fazla 60 milyon dolardan 80 milyon dolara çıkarılmasına karar verdi. Rezerv birikiminin hızlandırılması amacıyla ihalelerde alımı yapılacak tutar, yarından itibaren günlük 40 milyon doları ihale, 40 milyon doları opsiyon hakkı olmak üzere en fazla 80 milyon dolar olarak uygulanacak. Merkez Bankasından yapılan açıklamada, 2010 yılı için günlük döviz alım ihale tutarının 30 milyon dolar ve opsiyon tutarının da 30 milyon dolar olmak üzere en fazla 60 milyon dolar olarak belirlendiği anımsatıldı. ''2010 Yılında Para ve Kur Politikası'' başlıklı söz konusu duyuruda, döviz likidite koşullarında olağanüstü farklılaşmalar görülmedikçe açıklanan program çerçevesinde döviz alım ihalelerine devam edileceğinin belirtildiği hatırlatıldı. Açıklamaya göre, Merkez Bankasınca döviz alım ihalelerine yeniden başlanıldığı Ağustos 2009 döneminden bugüne kadar, son bir yıllık dönemde toplam 11,1 milyar doları alındı. -''SERMAYE GİRİŞLERİNİN GÜÇLENDİĞİ GÖZLENİYOR''- Merkez Bankası döviz arzının döviz talebine kıyasla arttığı dönemleri, rezerv seviyesini artırmak için bir fırsat olarak değerlendirdiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Ocak-Temmuz 2010 döneminde küresel finansal piyasalardaki gelişmeler ve risk iştahındaki değişimlere bağlı olarak ülkemize yönelik sermaye hareketlerinin dalgalı bir seyir izlediği, son günlerde ise küresel finansal piyasalardaki gelişmeler nedeniyle diğer gelişmekte olan ülkelerle birlikte, ülkemize yönelik sermaye girişlerinin de daha istikrarlı bir şekilde güçlendiği gözlenmektedir. Bu nedenle, rezerv birikiminin hızlandırılması amacıyla 3 Ağustos 2010 tarihinden itibaren başlamak üzere ihalelerde alımı yapılacak tutarın günlük 40 milyon ABD Doları ihale ve 40 milyon ABD Doları opsiyon hakkı olmak üzere en fazla 80 milyon ABD Doları olarak artırılmasına karar verilmiştir. Döviz alım ihale miktarının yüzde 33 oranında artırılması sonucunda ihale miktarlarında başka bir değişiklik yapılmaması halinde, önümüzdeki bir yıllık dönemde piyasadan yaklaşık 14,5 milyar ABD doları satın alınabileceği tahmin edilmektedir.'' Döviz arz ve talep koşulları yakından takip edileceği vurgulanan açıklamada, öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda günlük ihale ve opsiyon tutarlarında değişiklik yapılabileceği, gerek duyulursa ihalelere kısa veya uzun süreli ara verilebileceği bildirildi.