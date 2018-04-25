Merkez Bankası GLP faiz oranını yüzde 13.5'e yükseltti (2)

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İstanbul, 25 Nisan (DHA) - Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), geç likidite penceresi (GLP) faiz oranını 0.75 puan artışla yüzde 13.5\'e yükseltirken, yüzde 8.0 olan politika faizini değiştirmedi.

Merkez Bankası\'nın faiz kararı öncesi 4.03 lirayı gören dolar 4.06 liranın üzerine çıkarken, 4.92 liraya kadar gerileyen euro da 4.96 liranın üzerini gördü.

Merkez Bankası\'ndan yapılan açıklamaya göre;

- Marjinal fonlama oranı yüzde 9.25, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7.25 düzeyinde sabit tutuldu.

- Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8.0 düzeyinde sabit tutuldu.

- Geç Likidite Penceresi faiz oranları: Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası’nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0.0 düzeyinde sabit tutulurken, borç verme faiz oranı yüzde 12.75’ten 13.5’e yükseltildi.

Merkez Bankası’nın PPK toplantısının kararının duyurulduğu açıklamada şöyle denildi:

\"Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetin gücünü koruduğuna işaret ediyor.

\"İç talep büyümeye devam ederken, dış talepteki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürüyor.

\"Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam ediyor.

\"İthalat fiyatlarındaki yükseliş söz konusu riskleri artırmıştır. Bu çerçevede Kurul, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla ölçülü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar verdi.

\"Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecek.

\"Enflasyon görünümünde baz etkisi ve geçici faktörlerden bağımsız, belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecek.

\"Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecek.\"