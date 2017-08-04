Merkez Bankası: Gıda enflasyonu meyve sebzeye bağlı olarak geriledi

Merkez Bankası, temmuz ayı fiyat gelişmeleri raporunu yayınladı.

Raporda "Gıda enflasyonu meyve sebze ürünlerine bağlı olarak geriledi" ifadesi kullanıldı.



Raporda ayrıca temmuz ayında tüketici fiyatlarının yüzde 0,15 oranında arttığı ve yıllık enflasyonun 1,11 puan azalarak yüzde 9,79 olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada "Bu dönemde, gıda enflasyonu taze meyve-sebze ürünlerine bağlı olarak gerilemiş, enerji fiyatları son dört aydaki düşüş eğiliminin ardından sınırlı bir artış göstermiştir. Türk lirasının yakın dönemdeki değer kaybının yansımaları temel mal enflasyonu üzerinde hissedilirken, hizmet enflasyonundaki yukarı yönlü seyir alt gruplar geneline yayılarak sürmüştür. Bu çerçevede, çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu artmış, ana eğiliminde sınırlıbir yükseliş kaydedilmiştir" dendi.