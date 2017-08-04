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Ekonomi

Merkez Bankası: Gıda enflasyonu meyve sebzeye bağlı olarak geriledi

Merkez Bankası, temmuz ayı fiyat gelişmeleri raporunu yayınladı

04 Ağustos 2017 13:35

Merkez Bankası, temmuz ayı fiyat gelişmeleri raporunu yayınladı.

Raporda "Gıda enflasyonu meyve sebze ürünlerine bağlı olarak geriledi" ifadesi kullanıldı.

Raporda ayrıca temmuz ayında tüketici fiyatlarının yüzde 0,15 oranında arttığı ve yıllık enflasyonun 1,11 puan azalarak yüzde 9,79 olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada "Bu dönemde, gıda enflasyonu taze meyve-sebze ürünlerine bağlı olarak gerilemiş, enerji fiyatları son  dört  aydaki düşüş eğiliminin ardından sınırlı bir  artış göstermiştir. Türk  lirasının  yakın dönemdeki değer kaybının yansımaları temel mal enflasyonu üzerinde hissedilirken,  hizmet enflasyonundaki yukarı yönlü  seyir alt  gruplar  geneline  yayılarak  sürmüştür.  Bu  çerçevede,  çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu artmış, ana eğiliminde sınırlıbir yükseliş kaydedilmiştir" dendi. 

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