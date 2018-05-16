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Ekonomi

Merkez Bankası: Gerekli adımlar atılacaktır (2)

(Ayrıntılar ve piyasa gelişmeleriyle güncellendi) Hilal Sarı / İstanbul, 16 Mayıs (DHA) - Döviz kurlarındaki hızlı tırmanış sürerken Merkez Bankası, "Gerekli adımlar atılacaktır" uyarısı yaptı

16 Mayıs 2018 16:28

(Ayrıntılar ve piyasa gelişmeleriyle güncellendi)
Hilal Sarı / İstanbul, 16 Mayıs (DHA) - Döviz kurlarındaki hızlı tırmanış sürerken Merkez Bankası, \"Gerekli adımlar atılacaktır\" uyarısı yaptı. Açıklamanın ardından dövizde tırmanış durdu.
Merkez Bankası\'ndan yapılan açıklamada, \"Piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip edilmektedir. Gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkileri de dikkate alınarak gerekli adımlar atılacaktır\" denildi.
Açıklamanın hemen ardından, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile görüşmek üzere Ak Parti Genel Merkezi\'ne gitti.
Açıklama öncesi 4.50 ile yeni tarihi rekor düzeylerini gören dolar, Merkez Bankası’nın açıklamasının ve Çetinkaya\'nın Ak Parti\'ye gittiğinin duyulmasının ardından 4.41 liraya kadar çekildikten sonra 4.43 - 4.44 lira aralığına döndü.
 

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