Merkez Bankası gecelik faiz oranlarını değiştirmedi

T24 - Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, kısa vadeli faiz oranlarını değiştirmedi. Buna göre, gecelik faiz oranları, borçlanmada yüzde 6.50, borç vermede ise yüzde 9 olarak uygulanacak.





Kurul, temel (çekirdek) enflasyon göstergelerinin yıl sonu hedefinin altında ve orta vadeli hedeflerle uyumlu seyretmeye devam edeceğini belirtti.





Merkez Bankası tarafından açıklanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Kararı'nda, ayrıca, işlenmemiş gıda fiyatlarındaki düşüşün ve emtia fiyatlarındaki gevşemenin etkisiyle enflasyonun Nisan Enflasyon Raporu'nda öngörülenden daha olumlu bir görünüm arz ettiğine ve bu durumun enflasyon beklentilerini de olumlu yönde etkilediğine dikkat çekildi





Açıklamada şöyle denildi:





''Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetteki toparlanmanın devam ettiğini göstermektedir. İç talep göreli olarak istikrarlı bir artış sergilerken dış talebe ilişkin belirsizlikler giderek artmaktadır. Bu çerçevede, imalat sanayinde kapasite kullanımının kriz öncesi seviyelere ulaşmasının zaman alacağı tahmin edilmektedir. İstihdam koşullarındaki iyileşme devam etmekle beraber işsizlik oranları halen yüksek seviyelerde bulunmaktadır.





Kurul, temel (çekirdek) enflasyon göstergelerinin yıl sonu hedefinin altında ve orta vadeli hedeflerle uyumlu seyretmeye devam edeceğini belirtmiştir. Ayrıca, işlenmemiş gıda fiyatlarındaki düşüşün ve emtia fiyatlarındaki gevşemenin etkisiyle enflasyonun Nisan Enflasyon Raporu'nda öngörülenden daha olumlu bir görünüm arz ettiğine ve bu durumun enflasyon beklentilerini de olumlu yönde etkilediğine dikkat çekilmiştir.





Bu gelişmeler doğrultusunda Kurul, politika faiz oranlarının bir süre daha mevcut düzeylerde tutulması ve uzun süre düşük düzeylerde seyretmesi gerekebileceğini teyit etmiştir.''





Açıklamada, enflasyon görünümüne ilişkin açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin, Kurul'un geleceğe yönelik duruşunu değiştirmesine neden olabileceği vurgulandı.





Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı ile Merkez Bankası bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo-Ters Repo Pazarı'nda uygulanmakta olan gecelik faiz oranlarının sabit tutulmasına karar verdi.





Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 7, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 6.50, borç verme faiz oranı yüzde 9, Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası'nda saat 16.00-17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 2.50, borç verme faiz oranı yüzde 12, Açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla gecelik ve bir haftalık vadelerde tanınan borçlanma imkanı faiz oranı yüzde 8 uygulanacak.