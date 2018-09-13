Merkez Bankası, fonlamayı haftalığa çevirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (MB), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 625 baz puan artırarak yüzde 24'e yükseltirken, gecelik vadede gerçekleştirilen fonlamayı da yarından itibaren haftalık vadeye çevireceğini duyurdu.

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararıyla birlikte Türk Lirası likidite yönetimine ilişkin bir duyuru daha yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, faiz kararını açıkladı.​ Para politikası kurulu sonrası yapılan açıklamada politika faizinin 625 baz puan artırdığını açıkladı.

Yapılan duyuruya göre, Merkez Bankası'nca halihazırda gecelik vadede gerçekleştirilen fonlamanın yarından (14 Eylül 2018) itibaren haftalık vadede yapılmasına başlanacağı açıklandı.

Açıklamada, "Fonlamanın tamamının haftalık vadede yapılması için bir haftalık geçiş süreci öngörülmüş olup teknik ayrıntılar ayrıca duyurulacaktır" denildi.