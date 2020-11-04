Merkez Bankası: Fiyat artışında döviz kuruna duyarlılığı yüksek ürünler öne çıktı

Merkez Bankası'nın raporunda, Ekim ayında "diğer işlenmemiş gıda" fiyatlarının önemli ölçüde yükseldiğine işaret ederek, "Bu gelişmede, döviz kuruna duyarlılığı yüksek olan yumurta, bakliyat ve pirinç kalemleri öne çıkmıştır" denildi.



Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları Ekim'de yüzde 2.13 yükseldi ve yıllık enflasyon yüzde 11.89'a çıktı. Tüketici fiyatlarındaki 10 aylık akrtış yüzde 10.64, ve 12 aylık ortalamalara göre artış da yüzde 11.74 olarak gerçekleşti.



Merkez Bankası'nın "Ekim Ayı Fiyat Gelişmeleri" raporunda, gıda ve alkolsüz içecekler yıllık enflasyonunun Ekim ayında 1.56 puan artarak yüzde 16.51’e yükseldiğine işaret edilerek, "Bu dönemde yıllık enflasyon, işlenmiş gıda grubunda 1.70 puan artışla yüzde 14.49’a yükselirken, işlenmemiş gıda grubunda 1.31 puan artarak yüzde 18.78 olmuştur" denildi ve eklendi:



"İşlenmemiş gıda grubunda mevsimsellikten arındırılmış veriler, meyve fiyatlarındaki nispeten olumlu görünümün etkisiyle taze meyve ve sebze fiyatlarının gerilediğine, ancak diğer işlenmemiş gıda fiyatlarının önemli ölçüde yükseldiğine işaret etmektedir.



"Bu gelişmede, döviz kuruna duyarlılığı yüksek olan yumurta, bakliyat ve pirinç kalemleri öne çıkmıştır.



"İşlenmiş gıda fiyatlarındaki artış alt gruplar genelinde hızlanarak devam etmiş ve yüzde 2.18 olarak gerçekleşmiştir.



"Nitekim bu dönemde ekmek ve tahıllar yüzde 2.66, diğer işlenmiş gıda ise yüzde 1.91 aylık fiyat artışı sergilemiştir.



"Diğer işlenmiş gıda grubunda, katı ve sıvı yağlar aylık yüzde 5.88 fiyat artışıyla en çok dikkat çeken kalem olmuştur.



"Bu gelişmelerle, taze meyve-sebze dışı gıda grubu yıllık enflasyonu yüzde 15.69’a yükselmiştir."